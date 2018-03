Décès de Cynthia Heimel, chroniqueuse et auteure sans langue de bois

Cynthia Heimel s’est éteinte à 70 ans, ce 25 février 2018 à Los Angeles. Chroniqueuse, auteure et dramaturge, elle a marqué son époque avec le ton décalé et plein d'humour qu'elle adoptait pour parler de sexe sans tabou ni manière à ses lecteurs. Son fils, Brodie Ransom, précise qu'elle souffrait de dépression et qu'un état de démence avait été diagnostiqué l'an dernier.





Bien que ses ouvrages n'aient jamais été publiés en France, Cynthia Heimel est une figure de son époque. Près de dix ans avant Candace Bushnell et son alter ego, Carry Bradshaw, dans Sex and the City, Heimel pourrait être vue comme la pionnière des colonnes humoristiques sur le sexe et les relations homme-femme.



C’est pour un petit magazine alternatif de Philadelphie qu’elle a commencé à écrire, et après être passée par trois rédactions différentes, elle rejoint temporairement celle du New York Daily News en 1980. Très vite, elle quittera sa place pour se consacrer à l’écriture de son premier livre : Sex Tips for Girls, publié pour la première fois en 1983.



Dans ce manuscrit, elle s’attaque aux magazines féminins type Cosmopolitan et à leur approche réductrice de la féminité et du féminisme qui tournent autour du « comment plaire à votre homme ». Le livre s’apparente à une anthologie augmentée de ses chroniques hebdomadaires dans The Village Voice.



Sous couvert de cas et de conseils (vraiment) pratiques, l’auteure s’intéresse surtout à la confiance en soi en termes de sexualité pour la femme, mais également au fait que ces dernières doivent et peuvent réellement s’éclater au lit. Seul regret de Heimel, l’étiquette d’experte du sexe qui lui a été collée à la suite.



Au milieu des années 80, elle jonglait entre ses colonnes humoristiques dans The Village Voice, mais aussi dans Vogue et Playboy, dont elle était une des rares contributrices au féminin. Elle s’est, en parallèle, essayée à la rédaction de scénario de série télé avec Kate and Allie et Dear John ainsi qu’au théâtre avec A Girl’s Guide to Chaos (1988).



La pièce compile des anecdotes tirées de ses livres Sex Tips et But Enough About You (1986), elle fera son entrée à Broadway la même année à l’American Place Theater. La pièce, une conversation entre quatre amis, n’est pas sans rappeler une nouvelle fois le pitch de Sex and the City.



via The New York Times