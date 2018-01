Décès de Fred Bass, le libraire de la célèbre Strand Book Store

Fred Bass, propriétaire de la Strand Book Store, est décédé ce matin, à l’âge de 89 ans, entouré de ses proches. Grâce à son travail, cette dernière est devenue l'une des plus célèbres librairies de New York ainsi que dans le monde.

Fred Bass est né le 28 juin 1928 à New York. Un an plus tôt, son père avait fondé la Strand Book Store, grâce à un investissement de 600 $ (Il avait emprunté la moitié et complété avec ses économies). Malgré la Grande Dépression (1929-1939) et la Seconde Guerre mondiale, la Strand Book Store perdure. À l’âge de 13 ans, Fred Bass commence à y travailler. Il cherche en parallèle des livres pour compléter la collection des ouvrages à vendre.



Après avoir étudié la littérature au Brooklyn College et après avoir combattu lors de la guerre de Corée (1950-1953), Fred Bass retourne à la librairie. Grâce à lui, elle devient l’un des établissements les plus connus du monde. Le lieu a notamment servi de lieu de tournage pour des films ou des émissions de télévision. Aujourd’hui, la librairie est devenue une attraction touristique.



La librairie vend des livres neufs et anciens. Elle possède également une très grande collection de livres rares – il s'agit de fait, de l'une des plus grandes librairies d’occasion du monde. Sous la direction de Fred Bass, elle a proposé des livres éclectiques.



Ce dernier avait aussi des pratiques innovantes de vente, au grand dam de certains éditeurs. Il suggérait par exemple des services de presse qu’il achetait à des critiques littéraires puis les proposait aux clients, à moitié prix. En conséquence, la librairie est devenue la destination privilégiée des lettrés de la ville.





En 1986, il lance un nouveau département : « Books by the Foot » qui crée des collections sur mesure, en fonction des goûts d’un client par exemple.



Aujourd’hui, suite à une expansion en 2005, le magasin stocke 2,5 millions de titres. La Strand Book Store exploite aussi des kiosques de livres dans la ville, à Central Park ou encore à Times Square.



Fred Bass était marié et père de deux enfants, Stephen (décédé en 2001) et Nancy. Elle avait en effet rejoint l’entreprise en 1986 et depuis, opérait comme co-gérante du magasin avec son père. Elle continuera à superviser les opérations.







