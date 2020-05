Décès de Freddy Michalski, incontournable traducteur de polars

Photographie : Freddy Michalski aux côtés de James Ellroy, dans l'émission 12-13, en 1991

Amateurs de polars, vous possédez sans doute un de ses livres dans votre bibliothèque : Freddy Michalski avait apposé son nom aux côtés des plus grands auteurs de la littérature anglophone, en se spécialisant dans la traduction de polars et autres romans noirs.Né le 19 octobre 1946 à Marles-les Mines, agrégé d'anglais à la sortie de l'École normale supérieure de Cachan, Freddy Michalski travaillera notamment avec les éditions Gallimard, Rivages, Gallmeister ou encore Robert Laffont. En 1992, il avait remporté le Trophée 813 de la meilleure traduction pour White Jazz de James Ellroy, publié par les éditions Rivages.Récemment, Freddy Michalski avait traduit le roman de Linda Green, Quand je ne serai plus là, aux éditions Préludes.via Le Monde