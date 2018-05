Décès de Gérard Genette, l'auteur des Figures

Gérard Genette, auteur d'ouvrages fondateurs en littérature, à l'image de Figures I, II ou III, est décédé cette après-midi. Le critique et théoricien, connu de tout étudiant en lettres et khâgneux, s'est éteint, a-t-on appris par Libération, à l'âge de 87 ans.

Gérard Genette aura été un des maîtres absolus de ma jeunesse, lu, étudié, disséqué et, sans doute, pas compris. Figures I, II et III ont fait la joie des nuits de colle. Immense respect, remerciements et au revoir chaleureux. Pensées pour les siens. — vincent monadé (@vincentmonad) 11 mai 2018

Gérard Genette est né en 1930, à Paris. D'abord élève de l'École normale supérieure et agrégé de lettres, il est devenu professeur d'hypokhâgne au Mans. Il a également été assistant de littérature française à la Sorbonne, avant d'être maître de conférences et directeur d'études à l'École des hautes études. Il créé la revue Poétique (en 1970 avec Tzvetan Todorov) ainsi qu'une collection d'essais éponyme aux éditions du Seuil, où il publie tous ses ouvrages.À travers des ouvrages comme Figures I, II et III, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuils, Fiction et Diction ou encore L'Œuvre de l'art, Gérard Genette construit des outils théoriques et critiques qui permettent d'analyser ou de penser les textes. Grâce à une pensée structuraliste, il développe des concepts de narratologie. Ses classifications, ses typologies ou encore ses travaux sur la transtextualité sont connus de tout étudiant et chercheur en lettres.En 2006, il faut paraître Barbadrac, sorte d'autobiographie, où Gérard Genette fait un retour sur son passé et son époque. Son dernier livre, Postscript, sera publié en 2016.