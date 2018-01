Décès de Jacques Lassalle, l'écrivain-dramaturge amoureux de théâtre

Ce mardi 2 janvier, l'écrivain, dramaturge et metteur en scène Jacques Lassalle est décédé à Paris, à l'âge de 81 ans. Sa famille a expliqué à l'AFP que l'auteur, très affecté par la mort de sa femme Françoise, un an auparavant, avait été récemment hospitalisé et était en maison de repos.

Jacques Lassalle est né à Clermont-Ferrand en 1936. Il étudie au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (classe Fernand Ledoux) pour ensuite enseigner à l'Institut d'études théâtrales de l'université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) ainsi qu'au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Il fonde, en 1967, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Scène, puis il dirige le Théâtre national de Strasbourg de 1983 à 1990 et la Comédie-Française de 1990 à 1993. Il était préoccupé par la recherche du sens plutôt que du spectaculaire, d'une esthétique épurée, d'« un art du presque rien, une incandescence des gris » comme il aimait à le dire.

Connu comme figure majeure du théâtre public dans les années 1970 et comme héritier de ses fondateurs (Jean Vilar, Jacques Copeau), son expérience traverse son œuvre, une dizaine d'ouvrages qui portent sur le théâtre, tels que la trilogie Pauses (Actes Sud, 1991), L’Amour d’Alceste, Une décennie de théâtre (P.O.L, 2000), ou encore Ici moins qu'ailleurs (P.O.L, 2011). Il écrit ses mises en scène comme Un dimanche indécis dans la vie d'Anna (Actes Sud, 2011).





Mise à jour 16:14



Hommage de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, à Jacques Lassale.



C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Jacques Lassalle.



Ancien directeur du Théâtre national de Strasbourg et de la Comédie-Française, formidable dramaturge et metteur en scène, il était aussi un enseignant engagé dans la transmission de son art.



Jacques Lassalle a consacré sa vie au théâtre. Homme de valeur, il a servi le théâtre public pendant un demi-siècle avec toute la modestie et la discrétion qui le caractérisaient.



Artisan du décloisonnement, il a fondé le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine. C’est également à lui que l’on doit l’ouverture du Théâtre du Vieux-Colombier au répertoire contemporain.



Aujourd’hui, le théâtre français est en deuil.



J’envoie mes pensées les plus chaleureuses à ses enfants et à ses proches.