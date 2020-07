Décès de Jean-Marie Magnan, “c’est tout Arles qui est en deuil ”

Journaliste et écrivain originaire d’Arles, Jean-Marie Magnan est décédé ce lundi 20 juillet 2020, a annoncé la ville dans un communiqué. Il avait 91 ans.



« Écrivain et aficionado, Jean-Marie Magnan, né à Arles il y a 91 ans, s’est endormi lundi soir paisiblement et c’est tout Arles qui est en deuil » a déclaré Patrick Carolis, maire d’Arles, sur le site de la commune Passionné de lettres et de corrida, Jean Marie Magnan a écrit dans de nombreuses revues taurines françaises et espagnoles, mais également dans des journaux littéraires comme Les Cahiers du Sud ou encore Sud.Il est également l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés dans la tauromachie comme Le Roman de la Corrida publié chez Actes Sud en 1999, Juan Bautista (Actes Sud, 2003), consacré à la carrière de Jean-Baptiste Jalabert grand toréro français qui dirige désormais les arènes d’Arles. Sans oublier, Dessine-moi un taureau avec les photographies de Lucien Clergue publié également chez Actes Sud en 2012.Aussi grand féru de peinture, Jean-Marie Magnan rencontrera même Picasso en 1956 aux côtés de Jean Cocteau. Une amitié à laquelle se joint Michel Tournier et qui sera racontée dans L’amitié en partage : Cocteau, Picasso & Tournier publié en 2001, aux éditions Actes Sud.Chacun d’entres eux ont également fait l’objet d’un ouvrage : Picasso l’exorciste suivi de Habiter chez Picasso et Cocteau, l’invisible voyant, tous deux publiés chez Marval en 1993 ainsi que Michel Tournier ou la rédemption paradoxale, paru aux éditions Marval en 1996.