Décès de Joseph Joffo, auteur d'Un sac de billes

L'écrivain français Joseph Joffo est décédé ce jeudi 6 décembre à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille. Auteur d'une vingtaine de livres, il reste principalement connu pour son premier roman, Un sac de billes, publié en 1973 par les éditions Jean-Claude Lattès. Traduit en 18 langues, ce récit s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde.

Joseph Joffo, en 2010 (Esby, CC BY SA 3.0)

Il restera dans les mémoires comme l'auteur d'Un sac de billes, récit autobiographique que Joseph Joffo avait signé en 1973 avec Claude Klotz (décédé en 2010) et publié chez Jean-Claude Lattès. Le livre, qui raconte le périple de deux frères juifs qui fuient la déportation dans une France occupée, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été vendu à des millions d'exemplaires en France et à l'étranger. En 1974, le livre avait reçu le Prix Broquette-Gonin de l'Académie française.Joffo avait écrit la suite de son histoire et de celle de son frère, Maurice Joffo, dans Baby-foot, publié en 1977, et avait ensuite publié Agates et Calots aux éditions Ramsay en 1995, qui évoquait ses années d'enfance, avant la guerre.Un sac de billes a été adapté à deux reprises au cinéma : d'abord par Jacques Doillon, en 1975, puis, plus récemment, par Christian Duguay, avec Patrick Bruel, Elsa Zylberstein et Bernard Campan. Dans les deux cas, Joseph Joffo avait participé à l'écriture ou signé le scénario du long-métrage.Joseph Joffo a signé quelques livres pour enfants, dont Le Fruit aux mille saveurs, dès 1975, aux éditions Garnier et Incertain sourire, aux éditions du Rocher, en 2007.