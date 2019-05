Décès de l’auteur jeunesse britannique Tommy Donbavand

C’est l’un de ses amis, Barry Hutchinson, qui a annoncé le décès de l’auteur sur le blog que Tommy Donbavand consacrait à sa lutte contre la maladie depuis 2017 (blog qui a également donné lieu à un ouvrage).Il a rendu hommage à son ami et a tenu à remercier les lecteurs de leur soutien. « Je sais qu’il aurait voulu que je remercie tous ceux qui ont lu son blog et qui ont offert leur soutien, des ondes positives, des prières et des voeux de prompt rétablissement. (…) Je crois que cette effusion d’amour et de soutien l’a aidé à endurer les moments les plus difficiles. Il en était très reconnaissant ainsi que le sont tous ceux qui l’ont connu et aimé. »L’un des éditeurs de Tommy Donbavand, Danny Pearson de Badger Learning, a quant à lui déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler avec l’un de mes auteurs préférés ».Né en 1966, Tommy Donbavand a exercé différents emplois avant de se concentrer sur l’écriture. Il a ainsi été clown et animateur dans un centre de vacances. Il a aussi produit des pièces de théâtre et animé des ateliers d’écriture.