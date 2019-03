Décès de l'auteure française Anne Quesemand

La fiancée d'Aleph de Laurent Berman et Anne Quesemand (Alternatives)

Les plus anciens d'entre nous ont connu Anne Quesemand lorsqu'avec Laurent Berman, elle était, dès la fin des années 1970, l'autre moitié du Théâtre à Bretelles dont les spectacles associaient malicieusement texte, graphisme et musique vivante.



Souvenons-nous de L'autoroute (1977), de L'histoire du rat qui voulait du lait (1978) qui, adaptée d'un conte populaire sarde que relate Antonio Gramsci, raconte les pérégrinations d'un rat généreux et obstiné, du Colporteur d'images (1981), de La Mort-Marraine (1985), de L'histoire du rat qui voulait de l'amour (1999).



Plus récemment, de L'histoire du rat qui voulait tout savoir (2005), de Méliès, cabaret magique (2009), de Chansons de charme pour situations difficiles d'après Pierre Mac Orlan (2015). Quelques livres, parfois pour les enfants, parfois pas.