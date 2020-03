Décès de l'écrivain et dramaturge Jean-Luc Seigle

Nous saluons la mémoire Jean-Luc Seigle qui nous a quittés ce jeudi. Il laisse une œuvre forte qui a séduit de nombreux lecteurs en cherchant à s’approcher au plus près de la vérité et de la grandeur des marginaux, des laissés-pour-compte et des victimes de l’histoire.

« Nous saluons la mémoire Jean-Luc Seigle qui nous a quittés ce jeudi. Il laisse une œuvre forte qui a séduit de nombreux lecteurs en cherchant à s’approcher au plus près de la vérité et de la grandeur des marginaux, des laissés-pour-compte et des victimes de l’histoire », a communiqué son éditeur Flammarion sur son compte twitter, dans un post publié ce vendredi 6 mars.À la fois auteur, dramaturge et scénariste, Jean-Luc Seigle entame sa carrière d’écrivain en 2001, lorsqu’il publie son premier roman, La Nuit dépeuplée. S’ensuivra la publication de cinq autres romans, tous publiés chez Flammarion. Son dernier livre, Femme à la mobylette, est paru en 2017.En 2012, Jean-Luc reçoit le grand prix RTL-Lire pour En vieillissant les hommes pleurent, son 4e ouvrage. Oeuvre pour laquelle il sera également récompensé l’année suivante par le prix Prix Octave-Mirbeau.Avec Je vous écris dans le noir, paru en 2015, il est couronné par Grand prix des lectrices de Elle. Dans ce cinquième livre, Jean-Luc revient sur un fait divers des années 50, au centre duquel se trouvait Pauline Duboisson, alors accusée d’avoir tué son ex-petit ami.Ses premières créations en tant que scénariste pour le cinéma remontent à 1994, d’après Wikipedia. Il collaborera également par la suite pour la télévision.Jean Luc Seigle s’était également illustré en tant que dramaturge. Il avait consacré sa dernière pièce, Excusez-moi pour la poussière, parue en 2016 chez Flammarion, à la femme de lettres et figure engagée des années 50 aux États-Unis, Dorothy Parker (1893-1967).La comédienne Natalia Dontcheva avait interprété son rôle dans la mise en scène de la pièce proposée par Arnaud Sélignac, au théâtre du Lucernaire, à Paris.« La mort l’a surpris alors qu’il travaillait d’arrache-pied à un projet littéraire autobiographique ambitieux que nous attendions tous avec impatience », a également réagi Patrice Hoffmann, directeur éditorial de Flammarion, dans un communiqué rapporté par l’AFP.