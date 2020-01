Décès de l'écrivain Hubert Mingarelli, à l'âge de 64 ans

Né en 1956 à Mont-Saint-Martin en Lorraine, Hubert Mingarelli s’est éteint « des suites d’une longue maladie » a annoncé sa maison d’édition Buchet-Chastel. Il était l’auteur d’une vingtaine de romans et avait été récompensé à de nombreuses reprises, notamment par le prix Médicis en 2003 pour Quatre Soldats publié aux éditions du Seuil.

Après avoir arrêté l’école à l’âge de 17 ans pour s’engager dans la marine qu’il quittera trois ans plus tard, Hubert Mingarelli s’installe à Grenoble et multiplie les petits boulots. Il commence à publier ses premiers ouvrages jeunesse en 1990.Son premier roman, intitulé Le jour de la cavalerie, sort en 1995 aux éditions du Seuil. Suivront ensuite Une rivière verte et silencieuse (Le Seuil, 1999), La Beauté des loutres (Le Seuil, 2002), Hommes sans mère (Le Seuil, 2004), La Promesse (Le Seuil, 2009) qui forgeront entre autres sa notoriété.L’écrivain isérois a été distingué par plusieurs récompenses, dont le prix Médicis mais aussi le prix Langerneau et le prix Louis-Guilloux en 2014 pour L’homme qui avait soif paru aux éditions Stock. Son dernier titre, La terre invisible, publié chez Buchet Chastel, faisait partie de la deuxième sélection du Prix Goncourt 2019.