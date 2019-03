Décès de l'écrivain nigérian Gabriel Okara : “L'Afrique a perdu un géant littéraire”

Collected poems, Gabriel Okara, Brenda Marie Osbey (2016)



« L’Association des auteurs nigérians (ANA) est bouleversée par la nouvelle. [...] Nous sommes attristés par sa mort, mais consolés du fait qu’il ait laissé un héritage noble. Grâce à Okara et à ses exploits littéraires, Bayelsa (état du sud du Nigéria) a été placé sur la carte de l’excellence littéraire », a déclaré Mme Bina Ilagha, présidente de l’ANA, qui fût longtemps parrainée par Gabriel Okara.Gabriel Okara est né le 24 avril 1921 dans le delta du Niger à Bomoundi. En 1953, son poème L’appel de la rivière Nun est primé au Festival des arts nigérians.Il est surtout célèbre pour son premier et unique roman The Voice, publié en 1964 puis en France en 1985 sous le titre de La Voix (trad. Jean Sévry, Hatier). Suivront The Fisherman’s Invocation (1978) et The Dreamer, His Vision (2004) et les poèmes Piano and Drums et The Snowflakes Sail Gently Down. En 1979, Gabriel Okara reçoit le Commonwealth Poetry Prize.Pour ses poèmes et ouvrages en proses, Okara puise son inspiration dans la religion et dans le folklore africain, même si ces textes sont écrits en anglais.« C’est avec la publication du premier poème de Gabriel Okara que l’on peut dire que la littérature nigériane en anglais et la poésie africaine moderne dans cette langue ont véritablement commencé », déclare Brenda Marie Osbey, poétesse et éditrice de son collectif de poèmes en 2016.Peter Obi, homme politique nigérian et candidat à la vice-présidence aux élections législatives nigérianes de 2019 a, lui aussi, tenu à lui rendre hommage : « Gabriel Okara n’était pas seulement un poète célèbre, c'était aussi l’un des plus grands écrivains en Afrique. Avec sa mort, le continent a perdu un géant littéraire. »Via Vanguard