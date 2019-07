Décès de l'écrivain sicilien Andrea Camilleri, le créateur de Montalbano

premio chiara, CC BY 2.0

L’Italie a peut-être la fâcheuse réputation de ne pas lire, mais la perte d’Andrea Camilleri marque une journée de deuil dans tout le pays. Le créateur de Montalbano avait conquis le public avec cet enquêteur bougon et bourru, mais au cœur tendre, intervenant dans cette ville fictive de Vigata.Camilleri aura expérimenté différents genres littéraires, toujours guidé par la curiosité et la conviction intime que la littérature possédait un pouvoir salvateur.« Si je le pouvais, je voudrais finir ma carrière assis sur une place, à raconter des histoires et à la fin de mon récit, traverser le public avec dans la main ma coppola [NdR : la casquette sicilienne] », avait-il déclaré.