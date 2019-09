Décès de l'éditeur Philippe Gualino, fondateur de Carrés rouges

La maison Gualino publie près de 230 titres chaque année, avec le « souci constant d’être en phase avec les matières ou les sujets qui font l’actualité ».Pour accélérer son développement, la maison qu’iul avait fondée en 1995 intégra en 1998 les Éditions Juridiques Associées (EJA), devenues en 2008 Lextenso éditions.La maison fit ses débuts avec une première collection Mémentos. Cette dernière recensait des ouvrages pour préparer les examens de Droit, avant de s’ouvrir également à la gestion peu de temps plus tard. Mais c’est avant tout avec la collection Carrés rouges, qui fut la première à proposer l’essentiel du cours aux étudiants de droit et de gestion, que Gualino éditeur se fit connaître.« Philippe Gualino a participé activement aux travaux des groupes Universitaire et Droit », rappelle le Syndicat national de l’édition dans un message Il était le directeur marketing éditorial de Lextenso.