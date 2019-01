Décès de l'éditrice et auteure Diana Athill

Diana Athill est décédée le 23 janvier 2019 à Londres, à l'âge de 101 ans. Surtout connue pour sa collaboration avec des écrivains tels que Philip Roth, Margaret Atwood, Jean Rhys et Simone de Beauvoir, elle avait aussi marqué les esprits pour avoir remporté le Costa Book Awards en Grande-Bretagne et le National Book Critics Circle Award aux États-Unis pour Somewhere Towards the End en 2008, à l'âge de 91 ans.

It is with great sadness that we announce the death of memoirist and editor Diana Athill following a short illness. She was 101. We will miss her immeasurably. — Granta Books (@GrantaBooks) 24 janvier 2019



Diana Athill est née en 1917 à Kensington, à Londres, avant de grandir dans le comté anglais de Norfolk, à Ditchingham Hall. Elle a travaillé pour la BBC tout au long de la Seconde Guerre mondiale après quoi, elle s'est lancée dans l'édition, aidant son ami André Deutsch à fonder sa maison d'édition.Si Athill a connu une brillante carrière dans l'édition pendant plus de 50 ans, elle s'est ensuite tournée vers l'écriture, continuant ainsi d'influencer le monde littéraire.Son premier livre à paraître est le recueil de nouvelles An Unavoidable Delay en 1962. Elle publie deux autres ouvrages de fiction: un roman intitulé Don't Look at Me Like That (1967) et Midsummer Night in the Workhouse en 2011.Diana Athill était surtout célèbre pour ses mémoires, dont le premier Instead of a Letter en 1963 puis After a Funeral (1986), Stet: An Editor's Life (2002), Yesterday Morning (2002), Make Believe (2004), Somewhere Towards the End (2008) son best-seller vendu à 73 954 exemplaires, Alive, Alive Oh! (2015) et A Florence Diary (2016)Ses travaux ont été publiés dans 12 pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Corée et au Brésil.