Décès de l'ethnologue français Michel Valière, spécialiste du conte

Michel Valière est né à Paris en 1941. Il a commencé sa carrière comme enseignant dans le secondaire dans la Vienne. Dès les années 60, il réalise avec son épouse Michèle Gardré-Valière des enquêtes ethnographiques en immersion dans des milieux sociaux et culturels du Poitou-Charentes.Très impliqué dans le mouvement associatif, il cofonde le centre culturel Marchoise de Gençay avec Jeanine et Yves Girard puis l’Union Poitou-Charentes pour la Culture Populaire (l'UPCP) en 1969 avec André Pacher.Sur le plan institutionnel, Michel Valière a été longtemps membre du Conseil de patrimoine ethnologique du ministère de la Culture. En 1982, il devient ethnologue régional de Poitou-Charentes et s’occupe du soutien des actions œuvrant dans le domaine de la préservation du patrimoine matériel et immatériel ethnographique.Pendant dix ans, il a été professeur associé en ethnologie à l'Université de Poitiers, au département de sociologie. Il a également été associé au Laboratoire MIMMOC (Mémoire, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental Contemporain) de cette même université.Spécialiste de littérature orale, contes, chansons, récits de vie et faits religieux, il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont Amours paysannes (Stock), Récits et contes populaires du Poitou et Récits et contes populaires du Berry (Gallimard). Il laisse aussi une documentation sonore inédite, l’une des plus importantes de France. Elle est actuellement en cours de dépôt et de numérisation aux Archives départementales de la Vienne.Pendant les dernières années de sa vie, il vivait retiré dans la Vallée de la Vienne. Il tenait l' Ethnoblogue Cultures et territoires avec Michèle Gardré-Valière.via La Nouvelle République