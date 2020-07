Décès de la poétesse Françoise Hàn

POESIE : approches numériques du poème digital

Photographie : Françoise Hàn, L'unité ou La déchirure, éditions Jacques Brémond

« Françoise Hàn n’est plus parmi nous depuis ce 1er juillet. Je la croyais immortelle, femme le jour, mais renarde à la tombée de la nuit. Sa poésie tenait tête au vide. Son écriture : la plus obstinée recherche du blanc niché dans la voix d’une solitude trois fois plus vaste que la Terre » a écrit la romancière Maria Mailat (La Grâce de l’ennemi, Quitte-moi, Avant de mourir en paix).Née à Paris en 1928, Françoise Hàn laisse derrière elle un héritage important. Son premier recueil Cité des hommes, parait en 1956 aux Éditions Seghers. Suivront ensuite : Le temps et la toile (Éditions Rougerie, 1977), Le désir, l’inachevé (Éditions Rougerie, 1982), Le réel le plus proche (Éditions Rougerie, 1981), Même nos cicatrices (Éditions Rougerie, 1993) ou encore Lettre avec un fragment de bleu (Éditions Jacques Brémond, 1996).Parmi ses œuvres les plus récentes, indiquaons Le double remonté du puits (Éditions Jacques Brémond, 2011), Langage, liberté (La Porte, 2009) et Scarabée en attente publié aux éditions La Porte, 2014.Françoise Hàn était également critique et a collaboré avec la revue Europe, ainsi que Les Lettres françaises. Elle a également été membre du Comité de rédaction de La Traductière, de la revue du Festival franco-anglais de poésie et de la revue multilingue de poésie aux États-Unis.Comme elle le voulait, Françoise Hàn partira au crématorium du Père-Lachaise, à Paris, le 6 juillet prochain, annonce la Revue Terres de femmes via Mel