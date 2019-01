Décès de la poétesse Mary Oliver, prix Pulitzer 1984

À l’âge de 83 ans, Mary Oliver, poétesse récompensée par un prix Pulitzer, est décédée. Ses textes, consacrés à la nature et la vie animale, n’ont jamais été traduits en français. Aux États-Unis, ses ouvrages lui avaient conféré une grande popularité de par la simplicité et la douceur poétique de ses vers.





crédit site officiel





Plus de vingt recueils de poèmes, des pièces bucoliques... Mary Oliver a célébré la vie comme rarement.



Son exécuteur testamentaire, Bill Reichblum, a confirmé son décès, consécutif de la maladie : on lui avait diagnostiqué un lymphome, pour lequel elle recevait des soins depuis 2015.



Oliver reçut son Pulitzer en 1984, ainsi qu’un prix national en 1992. Elle fut souvent publiée dans des médias comme le The New Yorker et d’autres magazines.







On retrouvait régulièrement dans ses textes l’adjectif « parfait ». Qui était rarement utilisé pour désigner des gens. Au contraire, elle clamait son mépris pour la cupidité... et préférait les hiboux et les papillons comme muses, rapporte le Guardian.