Décès de la romancière Dominique Dussidour

Crédit Serge Safran éditeur

Crédit Serge Safran éditeur









Dominique Dussidour, née à Boulogne-Billancourt en 1948, vivait à Paris. Outre une biographie du peintre Edvard Munch (Gallimard), elle est l’auteure de plusieurs romans et récits, dont Portrait de l’artiste en jeune femme (Grasset), Histoire de Rocky R. et de Mina et, avec Colette Deblé, Journal de Constance (Zulma).Son précédent titre Flora et les sept garçons a paru à la Table Ronde en 2016. Elle était également membre du comité de rédaction de remue.net.Elle avait poursuivi des études de philosophie et d’ethnologie, elle a été institutrice à Paris et professeur de français à Saïda, en Algérie. À partir de 1981, elle a commencé à travailler dans l’édition.