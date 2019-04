Décès de Marie-Claude Brossollet, ancienne Présidente des éditions Belin

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Petite-fille de Paul Belin — lui-même arrière-petit-fils de François Belin, fondateur en 1777 des éditions Belin — Marie-Claude Brossollet est entrée aux éditions Belin en mars 1970, a été nommée Directrice éditoriale en 1983, puis Directrice Générale en 1985.En mai 1994, son frère, Max Brossollet, Président sortant, propose la candidature de Marie-Claude Brossollet pour lui succéder, responsabilité qu’elle assurera jusqu’en 2008.Éditrice de métier et de passion, elle a notamment développé les grandes collections de référence « Histoire de France » et « Mondes Anciens » qui ont contribué à déployer la marque et l’image de Belin au-delà de son socle de l’édition scolaire, collections qu’elle a marquées de son empreinte avec des directeurs de collection de renom.