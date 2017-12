Décès de Michelle Léglise Vian, femme libre aux côtés de Boris et de son oeuvre

Michelle Léglise Vian, femme passionnée de jazz, de cinéma et de littérature, mais aussi traductrice, dactylo et muse de son mari, Boris Vian, ou encore amante de Jean-Paul Sartre, est décédée dans son sommeil, mercredi 13 décembre à Paris. C'est plein de souvenirs d'un Paris libre d'après-guerre, littéraire, qui disparaissent avec elle.

De gauche à droite : Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Michelle Vian, Simone de Beauvoir

Photographie d'Yves Manciet, vers 1950

C’était la guerre, mes parents me destinaient un type affreux : il avait un ventre, il suait, mais avait demandé ma main. J’ai donc dû sortir avec lui. Il avait alors essayé de m’embrasser, c’était horrible! Je l’ai raconté à ma mère, elle m’a dit: "Comment, il t’a embrassée, et tu ne veux pas l’épouser? Mais tu es une cocotte !" C’est comme ça que je suis devenue une féministe avant la lettre. J’ai filé retrouver Boris, comme chaque soir, à l’École centrale. Quand je lui ai raconté tout ça, j’ai vu qu’il réfléchissait, qu’il devenait un peu sérieux. Et puis on a parlé d’autre chose. Mais en se quittant, devant le métro, il m’a dit: "Au revoir, madame Vian." J’ai compris que c’était une demande en mariage.

Michelle Léglise Vian était le premier soutien de l'oeuvre de son mari, Boris Vian. Comme lui, elle est née en 1920. Elle le rencontre lors d'une surprise-party, à Capbreton (Landes). Si au départ elle lui préfère son frère, Alain, lors d'une seconde rencontre, elle s'éprend du futur écrivain.Comme elle le racontait dans une interview avec le journaliste Grégoire Leménager, la famille Léglise voit d'un mauvais oeil cette liaison :Michelle Léglise Vian épouse Boris le 5 juillet 1941 à l’église Saint-Vincent de Paul à Paris. Par la suite, elle devient sa dactylo. En 1946, elle tape pour lui L'Écume des jours.Elle fut aussi la femme qui lui inspira Chloé dans le roman. En 1943, elle était en effet tombée malade et doit subir une opération de la thyroïde. Boris s'incarne lui-même dans le personnage de Colin, en amoureux désespéré. Michelle est parfaitement bilingue et fait découvrir à son mari des auteurs anglo-saxons. Ensemble, ils font des traductions, comme celle de La dame du lac de Raymond Chandler.Les Vian s'aiment profondément, dans le Paris festif de Saint-Germain-des-Près ou encore à Saint-Tropez.Ils partagent la passion du jazz, du cinéma, de la littérature et fréquentent Miles Davis, Albert Camus, Duke Ellington, Simone de Beauvoir, Charlie Parker ou encore Orson WellesIls ont deux enfants, Patrick et Carole, respectivement en 1942 et 1948. Mais les fins de mois sont parfois difficiles, le romancier passe par des phrases dépressives, lui fait des crises de jalousies... Jusqu'à ce que le couple finisse par s'éloigner.Michelle Léglise Vian a une histoire avec Jean-Paul Sartre, pour qui elle tape des textes pour la revue des Temps modernes. Le 6 juin 1950, Boris Vian rencontre, lors d'un cocktail chez Gallimard, Ursula Kübler, une danseuse aux Ballets de Paris de Roland Petit, de qui il s'éprend. Il finit par quitter Michelle en 1951.Michelle Léglise Vian, pudique et humble, a continué de mettre en valeur l'oeuvre de Boris Vian jusqu'à la fin de sa vie.Après la disparition d’Ursula Kübler Vian, en 2010, le droit moral sur l'oeuvre de Boris Vian revient à Patrick Vian, fils de l'écrivain, « qui a souhaité se faire représenter par Nicole Bertolt pour ce qui concerne toutes les actions artistiques et culturelles autour de l’œuvre ainsi que la gestion du patrimoine familial et personnel de Boris Vian. Elle travaille pour et avec la famille depuis 1980 », précise le site de la Cohérie Boris Vian.Via TV5 Monde