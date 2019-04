Décès de Monkey Punch, créateur de Lupin III 

Kazuhiko Katō est né le 26 mai 1937 à Hamanaka (Japon). Âgé d’à peine 30 ans, il signe sa première œuvre, Playboy School sous le pseudonyme d’Eiji Gamuta. Sa carrière décolle véritablement deux ans après, en 1967, avec la sortie de sa série, Lupin III dans le magazine Weekly Manga Action jusqu’en 1969.Son éditeur lui suggère un nouveau nom de plume, Monkey Punch, qu’il accepte à contrecœur d’utiliser pendant un an. La série devenue si célèbre, il gardera ce pseudonyme jusqu’à sa mort.Lupin III a ensuite eu droit à son adaptation en animé dès 1971. En France, la série a été diffusée sous le titre Edgar, le Détective Cambrioleur sur France 3 à partir des années 1985.Le héros est présenté comme le petit-fils d’Arsène Lupin, personnage créé par Maurice LeBlanc. Monkey Punch n’ayant pas demandé les droits pour utiliser ce même nom de famille, le nom de Lupin III n’a été utilisé que dans l’archipel, remplacé par Edgar de la Cambriole dans la version française.Mais le nom de Lupin s’est imposé à l’international dans les années 1990 et le passage de l'oeuvre dans le domaine public en 2012 a ouvert la voie à l’utilisation du nom original de la série.Ce personnage a donné lieu à de nombreux films d’animation comme Edgar de la Cambriole : Le Secret de Mamo en 1978, Edgar de la Cambriole : L’Or de Babylone en 1985, Edgar de la Cambriole : Le Complot du clan Fuma en 1987 ou encore Lupin III vs Détective Conan, le film en 2013 pour ne citer qu’eux.Hayao Miyazaki, connu notamment pour son célèbre animé Princesse Mononoké avait aussi réalisé un film d’animation centré sur le héros, Le Château de Cagliostro , en 1979 et qui était, pour la petite anecdote, son premier long métrage. Jusqu'ici resté inédit sur nos grands écrans, le film est sorti en France le 23 janvier dernier.Kazuhiko Katō était aussi professeur de l’animation Manga a l’Université Otemae depuis 2005 et professeur invité à Tokyo University of Technology en mai 2010. Un prix spécial Tokyo Anime lui a été décerné en 2015.Via 9ème Art