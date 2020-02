Décès de Pavel Vilikovský, un des plus grands écrivains slovaques

Pavel Vilikovský (mai 2011) - Svět knihy, CC BY SA 3.0

Post-moderniste, Vilikovský était connu au-delà des frontières de son pays. Ses premières armes littéraires, il les fit avec un recueil de nouvelles en 1965. Auteur de prose, il fut également publicitaire : né le 27 juin 1941 à Palúdzka, il grandit à Bratislava. Sa mère fut professeure d’anglais et de slovaque, son père, historien littéraire, consacré aux œuvres tchèques et slovaques.Lui travailla comme journaliste, devenant rédacteur en chef de Slovenské, mais au début de la normalisation, dans les années 70, il quitta le mensuel pour intégrer la rédaction de Tatran.Au cours des dix dernières années, il a accumulé les récompenses et les publications.Traducteur, il aura transcrit des auteurs comme William Faulkner, Virginia Woolf ou Kurt Vonnegut — un éclectisme étonnant. L’une de ses plus récentes traductions fut le texte de Julian Barnes, Levels of Life (Quand tout est déjà arrivé, trad. Jean-Pierre Aoustin, au Mercure de France).