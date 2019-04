Décès de Pierre d'Ovidio, amoureux du Poitou et du polar

© Jean-Pierre Raulot

© Jean-Pierre Raulot

Passionné d’histoire — il obtiendra une maîtrise en la matière, ainsi qu’un DEA en Histoire de l’Art – Pierre d’Ovidio était amateur de peinture, lithographie et gravure.Son premier roman, La vie épatante, fut publié chez Phébus en 1995, et six ans plus tard, il entame son premier virage vers la littérature policière : Demain c’est dimanche sort en 2001, et s’ancre dans le Poitou, région où il s’était installé. Deux autres ouvrages sortiront dans la foulée, toujours inscrits dans ce territoire.C’est à partir de 2011 qu’il débute une série pour la collection des éditions 10-18, Grands détectives. C’est cette fois la capitale, durant la période de l’Après-guerre, qui l’intéresse.Son dernier roman, La tête de l’Anglaise, est paru en septembre 2016 chez Jigal. Ces dernières années, il avait également une chronique dans le magazine L’Actualité Poitou-Charentes, devenue L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, nommée Routes.