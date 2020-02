Décès de Robert Massin, figure emblématique du graphisme français

Ce samedi 8 février 2020, Robert Massin est décédé à l'âge de 94 ans. Ce graphiste et typographe français de renom a su multiplier les casquettes en menant une carrière notable dans l'édition. Également auteur et directeur artistique, il a travaillé pour de prestigieuses maisons, notamment, Gallimard.





La Cantatrice chauve (1964) via La Cantatrice chauve (1964) via Mad Paris





Après son cursus lycéen effectué à Chartres, Robert Massin se forme à la typographie aux côtés de Pierre Faucheux. Il met son art au service du Club français du livre puis du Club du meilleur livre avant de rentrer aux Éditions Gallimard en 1958 en tant que directeur artistique.



Robert Massin, connu également sous les pseudonymes de Claude Menuet, Jacques Brells, Leslie Grant ou encore Laurent Dherbécourt, mènera une carrière importante au sein de la maison pendant près de 20 ans.



Il est à la tête de plusieurs révolutions importantes autour de la mise en texte et plus spécifiquement de la typographie. Par exemple, il dirige la conception de la maquette de la collection Poche Poésie en 1966. De la même manière, à la sortie de la collection « Folio », il donnera le ton pour les choix stylistiques concernant la couverture et la typographie.



Parmi ces autres réalisations notables, citons ces chefs-d'oeuvre typographiques comme Exercices de style (1963) et Cent Mille Milliards de Poèmes (1961) de Raymond Queneau. Mais aussi, La Cantatrice chauve (1964) et Délire à deux (1966) d'Eugène Ionesco.



Robert Massin collaborera ensuite avec Calmann-Levy ou encore Julliard pour ne citer qu'elles. Il sera à l'initiative de la collection « Le monde de » chez M.A éditions. Il est également connu pour avoir été directeur d'Hachette-Réalités puis directeur de collection aux éditions Denoël.



Plus récemment, il a travaillé pour Albin Michel puis pour les Éditions Robert Laffont et les Éditions de La Nuée bleu.