Décès de Sam Savage, auteur de Firmin, ce rat mangeur de livres

Originaire de Caroline du Sud, activiste du Mouvement des droits civiques, Savage était titulaire d’un doctorat en philosophie de l’université de Yale, où il a brièvement enseigné. Il a travaillé comme réparateur de bicyclettes, menuisier, pêcheur professionnel et, pendant un temps, imprimeur et éditeur de livres faits à la main.







Il a passé plusieurs années en France avant de revenir en Caroline du Sud, en 1980, pour s’installer dans le petit village côtier de McClellanville. En 2004, il a déménagé à Madison, dans le Wisconsin.

C’est à 65 ans que Sam Savage a publié son premier roman, Firmin. Autobiographie d’un grignoteur de livres (traduit par Céline Leroy, Actes Sud), lequel devint rapidement un best-seller international, avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde. Il a été finaliste du prix Barnes & Noble, du prix PEN et du prix Society of Midland Authors Award.







Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir pu publier, chez Notabilia, Noir sur Blanc, ses deux derniers romans, Spring Hope (traduit par Pierre Martin) et Moi, Harold Nivenson (traduit par Marc Amfreville).

Chris Fischbach, son éditeur chez Coffee House se confie : « Pour moi, Sam Savage est l’un des plus grands romanciers américains des cinquante dernières années. Travailler avec lui a été l’un des moments forts de ma vie. Il va nous manquer. »