Auteur de science-fiction et de fantasy, Victor Milán est décédé d'un cancer, mardi 13 février, à l'âge de 63 ans. Il a raconté ses histoires sur tous les fronts, sous son propre nom, sous pseudonyme ou encore en collaboration avec d'autres romanciers comme George R. R. Martin.

Promotheus Award en 1985. La suite,

prix littéraire dont l'objectif est de récompenser la meilleure oeuvre de science fiction d'esprit libertatien.

Victor Woodward Milán est né en 1954 à Tulsa, la seconde plus grande ville de l'État de l'Oklahoma – après Oklahoma City –, aux États-Unis. Les vies de celui qui allait devenir l'un des auteurs SF les plus appréciés ont été multiples. Il a d'abord travaillé en tant que cowboy, puis informaticien, acteur ou encore DJ.Quoi qu'il en soit, ses premiers pas en littérature ont lieu en 1981, lorsqu'il écrit sa première histoire, Soldatenmangel, avant de collaborer avec Robert E. Vardeman sur la série The War of Powers.Ses débuts solitaires sont très vite récompensés : The Cybernetic Samurai reçoit leThe Cybernetic Shogun (1990), fut aussi nominée pour ce

À partir de 1992, sous le pseudonyme de Robert Baron, il écrit trois volumes des aventures Stormrider. Une des collaborations qui contribue à sa célébrité est son travail sur la série de science-fiction uchronique de super-héros, Wild Cards, lancée par George R.R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, en 1987.





Il a aussi collaboré sur de nombreuses séries telles que Star Trek, Battletech, Forgotten Realms, Outlanders, Death Lands, Rogue Angel. Dernièrement, il écrivait, seul, la série Guerre et Dinosaures, une « série de fantasy fun et géniale » d'après son éditeur français, Fleuve éditions.