Décès du philosophe Lucien Sève

Né en 1926 à Chambéry, Lucien Sève poursuivra à partir de 1945 des études à L’École normale supérieure de Paris. En parallèle, il fait aussi ses premiers pas dans l'engagement politique, qui le conduiront en 1950 à prendre sa carte au Parti communiste français (PCF).En 1949, il obtient son agrégation de philosophie. Il étudie alors dans un premier temps au lycée français de Bruxelles, avant d'en être révoqué à cause de ses opinons trop marquées en faveur du marxisme. Il sera par la suite muté en Haute-Marne pour poursuivre sa carrière d'enseignant.De 1952 à 1953, Lucien Sève fait son service militaire en pleine Guerre d’Algérie. À son retour, il s’installe à Marseille après avoir été admis pour enseigner au lycée Saint-Charles. Il poursuit également son engagement au sein du PCF, où il sera nommé au comité central en 1961.Fervent défenseur de la pensée marxiste, Lucien Sève fait paraitre en 1969, Marxisme et théorie de la personnalité aux Éditions sociales. Dans cet ouvrage, le philosophe fait part de sa propre interprétation des textes du penseur allemand, qui s’éloigne de celle défendue par l'un de ses pairs, le philosophe Louis Althusser.De 1970 à 1982, il prend la tête de la maison d'édition du PCF, Les Éditions sociales. Durant cette période, il y publiera notamment Une introduction à la philosophie marxiste en 1980.Dix ans plus tard, il fait paraitre Communismes : quel second souffle ? aux éditions Messidor/Éditions sociales, dans lequel il appelle à une refondation du communisme.Au début des années 2000, il entame une série de plusieurs ouvrages, intitulée Penser avec Marx aujourd’hui. Le premier tome, Marx et nous, est publié en 2004 aux éditions La Dispute.Si en 2010, il décide de quitter le PCF, il continue à travers ses livres à irriguer la réflexion marxiste. Le quatrième tome de Penser avec Marx aujourd’hui, Le communisme ?. Première Partie, est paru en 2019 toujours chez La Dispute.