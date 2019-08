Décès du philosophe Manuel de Diéguez, déstructeur de dieux

Philosophe français d’origine suisse, Manuel de Diéguez est décédé. Inscrit dans une tradition d’athéisme et de nihilisme, il avait étudié les lettres et sciences politiques l’Université de Lausanne.









Ses premiers textes portèrent sur l’analyse du stalinisme, décortiquant dans La Barbarie commence seulement et De l’absurde : essai sur l’avenir de l’Europe, le fonctionnement d’un gouvernement autocratique et simultanément basé sur l’utopie.



Il bascula dans une approche critique de la dimension religieuse, notamment avec Et l’homme créa son Dieu, chez Fayard en 1984. « On dit qu’il ne faut pas confondre la religion avec la politique. Mais la religion n’éclairerait-elle pas la dimension politique de l’histoire à un niveau de profondeur qui échappe aux hommes du temporel ? Les conciles du IVe siècle ont élaboré la croyance à la double nature de Jésus, censé avoir été Dieu déjà dans le ventre de sa mère. Que signifie un tel mythe ? De quel conflit entre les idéologies des diverses classes sociales est-il l’expression ? Quelle philosophie de la connaissance reflète-t-il ? »



En explorant les querelles théologiques qui ont abouti au processus de la divinisation de Jésus, Manuel de Diéguez soumettait la religion chrétienne à une psychanalyse politique et proposait ainsi une compréhension nouvelle des rapports de la foi avec l’histoire. Parallèlement, il esquissait une théorie de l’imaginaire qui conduit à une démythologisation du mythe sacré et de la théorie scientifique comme sources d’intelligibilité du monde.



Il s’est également engagé dans une déconstruction du messianisme, que ce soit dans sa dimension religieuse, mais également politique.



Ayant dicté à ses proches un document transmis au Monde, pour détailler sa démarche, il explique : « Pour Manuel de Diéguez, la philosophie n’était pas une discipline parmi d’autres. C’était une vocation spirituelle, un engagement total dans une recherche sur les mystères du fonctionnement du cerveau, extraordinaire machine programmée en vue de trouver un sens à l’inconnaissable. Il éprouvait une véritable souffrance devant les désordres d’un monde dans lequel la raison ordinaire trouve si aisément ses aises. »



Nombre de ses livres se retrouvent actuellement exploités et commercialisés en format numérique, probablement sans même qu'il soit au courant.