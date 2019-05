Décès du pilote de Formule 1 Niki Lauda, invité des BD Michel Vaillant

Une Ferrari de Niki Lauda.

(Image parhei67ko de Pixabay)

Niki Lauda au premier plan au volant de sa McLaren.

Niki Lauda aura marqué sa discipline par ses éminentes qualités de pilote mais aussi pour avoir survécu à un terrible accident le 1er août 1976, sur le circuit allemand du Nürburgring, au cours duquel sa voiture s’embrase. Passé très près de la mort, il reprend le volant 40 jours plus tard et poursuit brillamment sa carrière, malgré les séquelles physiques.Les fans de la série Michel Vaillant de Jean Graton se souviendront que le pilote autrichien fait une apparition dans l’album n°32 de la série, paru en 1978. La Révolte des rois raconte l’émergence de jeunes pilotes qui font de la concurrence à ceux déjà installés, Michel Vaillant donc mais aussi Niki Lauda.Jean Graton a toujours pris soin d’intégrer des personnes réelles dans ses bandes dessinées. Aussi, Lauda apparaît, entre autres, dans le n°30, Le Prince blanc ; le N°31, Les Jeunes Loups et le n°34, KO pour Steve Warson, parus respectivement en 1977, 1978 et 1979. Preuve s'il en était besoin que l'Autrichien a fortement marqué les esprits à la fin des années 1970. Pour les années 1980, on le retrouve dans 300 à l'heure dans Paris.Pour ceux qui voudraient se plonger de plus près dans la carrière de Lauda, on peut recommander la lecture de Au nom de la gloire (2013), écrit par le journaliste britannique Tom Rubython, spécialisé dans l'histoire du sport auto. Il y raconte la rivalité de haute volée entre Lauda et l’Anglais James Hunt. Rivalité qui fut adaptée au cinéma avec Rush de Ron Howard, en 2013.Enfin, dans un livre paru en 1986, 300 à l’heure, où le pilote revient lui-même sur certains moments clefs de sa carrière.