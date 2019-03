Décès du poète américain William S. Merwin, un francophile double prix Pulitzer

Avec le président Obama. crédit Merwin Conservancy

Il a longtemps partagé sa vie entre les États-Unis et le causse du Haut-Quercy, dans le sud-ouest de la France, où nous avions pu le rencontrer grâce au traducteur et écrivain Luc de Goustine, et commencer l'aventure de la traduction de ses textes et de leur publication pour le faire découvrir au public francophone.William S. Merwin, né à New York en 1927, a vécu en Espagne, en Angleterre, en France, au Mexique, à Hawaï et à New York.Encouragé par les poètes John Berryman et Ezra Pound, alors qu’il était encore étudiant à l’Université de Princeton, Merwin s’est tourné vers la littérature européenne et notamment la poésie des troubadours. Il a traduit Pablo Neruda, Jean Follain, Ossip Mandelstam, Le Purgatoire de Dante et bien d’autres fleurons de la poésie lyrique.Son œuvre poétique personnelle représente une trentaine de titres. Sous le titre Many Mountains Moving (2001), vingt-cinq poètes américains se sont réunis pour rendre hommage à celui en qui Mark Irwin voit « une sorte de Virgile contemporain » et que David St. John appelle « The Last Troubadour ».William Merwin a été distingué par de nombreuses fondations et institutions, notamment par le Prix Pulitzer qu’il a reçu exceptionnellement deux fois, en 1971, puis en 2009 pour son dernier recueil The Shadow of Sirius. Il a été nommé « Poet Laureate » par la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis en 2010, la plus haute distinction américaine dans le domaine de la poésie.William S. Merwin s’est éteint vendredi à 91 ans dans sa maison d’Haiku, à Hawaï, où il s'était installé dans les années soixante-dix pour étudier le bouddhisme.En France, il a été publié aux éditions Fanlac, traduit principalement par Luc de Goustine.