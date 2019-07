Décès du poète Michel Baglin, un “frère de Terre”

Michel Baglin © Guy Bernot Michel Baglin © Guy Bernot

Les éditions Bruno Doucey, apprenant le décès de Michel Baglin, ont diffusé un communiqué, accompagné de l’un des textes du poète.Romancier, nouvelliste, poète, journaliste, pour lui, la vie et l’écriture allaient de pair. C’était un homme engagé, d’une immense générosité. Son rire chaleureux et complice résonne aux oreilles de tous ceux, et ils sont nombreux, qui l’aiment.Michel vivait dans la région de Toulouse depuis des années. Il était membre de l’équipe des animateurs du Festival de Sète Voix Vives de méditerranée en méditerranée et nous aimions le retrouver tous les étés, fidèle au poste. Il savait mettre en valeur le travail poétique des autres, comme il le faisait aussi en animant sa revue numérique Texture.Il était fidèlement au marché de la poésie tous les ans, car le mot fidélité était l’une de ses signatures et il venait y rendre visite à ses nombreux éditeurs : Rhubarbe, Le bruit des autres, Le Castor Astral… Son dernier livre publié il y a quelques jours par les éditions Rhubarbe est un essai, La Perte du réel.Son prochain recueil Les mots nous manquent paraît dans quelques mois chez Rhubarbe. Nous avons publié en 2013 son recueil de poèmes Un présent qui s’absente et il venait de nous confier l’un de ses derniers poèmes pour l’anthologie du festival Voix Vives 2019, « Notre planète », un poème dédié à sa compagne de toujours Jackie, vers qui toutes nos pensées vont aujourd’hui. Michel va nous manquer terriblement.Extrait du poème « Notre planète »« Tant de mêmes paysages peuplent nos regards !Depuis plus d’un demi-siècle ensemble nous jouonsles balanciers sur la crête des jours traversés,craignant pour l’autre, se tenant du bout des yeux,nos pieds sur la corde raide (…)Nos corps se connaissent et s’épellent du bout des doigts.Ils ont toujours crainte de se perdreet se cherchent la nuit comme nos sourires devinés. (…)Plus d’un demi-siècle d’amitié ont arrondi nos angles,le miel de la complicité étale sa douce lumièresur les blessures et les angoisses de nos âges.Un printemps toujours soulève nos terresde ses pousses neuves,de sa verdeur de promesse.Et le gros coton gris des ciels de novembre n’y peut rien. »