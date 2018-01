Decitre ouvre sa onzième librairie, dans la médiathèque de Saint-Priest

Depuis novembre dernier, la presse avait annoncé l’arrivée d’une nouvelle librairie Decitre située à Saint-Priest, dans l’est de l’agglomération lyonnaise. La nouvelle avait d’ailleurs fait quelques mécontents, puisqu’implantée au rez-de-chaussée de la médiathèque de la ville.







Dirigée par Gilles Gascon (Les Républicains), la municipalité de Saint-Priest espère bien dynamiser l’activité commerciale avec cette implantation. Mais la gauche, avec le FN, avait dénoncé pour sa part des « largesses » à l’égard de l’entreprise. À l’époque, début décembre, l’enseigne n’avait pas souhaité apporter de commentaires.

Dans un communiqué diffusé ce jour, cette ouverture est officialisée, avec un bail signé le 27 décembre dernier. La boutique sera accessible dans le courant du mois d’avril. « Notre local sera situé au rez-de-chaussée de la médiathèque, au cœur du pôle culturel (cinéma, artothèque, médiathèque) et des services publics (Hôtel de Ville, Poste), dans un centre-ville desservi par le tramway », assure l’enseigne.

Et d’ajouter qu’il s’agit là d’une première que « de contracter un bail commercial avec une mairie et de nous implanter dans l’Est de l’agglomération lyonnaise. La ville de Saint-Priest connaît une croissance démographique importante et voit l’implantation de nombreuses entreprises dynamiques depuis plusieurs années ».

Disposant d’une centaine de mètres carrés, la librairie accueillera les lecteurs du mardi au samedi, indépendamment des horaires d’ouverture de la médiathèque. L’occasion « de tester un nouveau format pour Decitre », mais également la possibilité offerte de « redynamiser l’offre culturelle, absente depuis plus de dix ans dans la ville, avec l’ouverture d’une librairie de proximité portée par une enseigne renommée ».

Le fonds Decitre avait déjà inauguré en juin 2016 une Boîte à livres, en collaboration avec la mairie et la maison de quartier de Saint-Priest. Les box sont ainsi « dotées d’un fonds de départ sont installées dans l’espace public et permettent à chacun de venir prendre un livre et d’en déposer un autre ».







Pour cette nouvelle librairie, Decitre affirme une politique éditoriale axée sur les livres grand public. L’enseigne souhaite également « apporter aux établissements scolaires de la ville les ouvrages recommandés. Les services Decitre, comme la mise à disposition et la commande client seront proposées aux clients afin d’élargir l’offre ».



Et d'ajouter : « Après les ouvertures d'Annemasse, de Levallois-Perret et de Crêches-sur-Saône, cette ouverture est un nouveau signal positif de notre dynamique commerciale. Cela démontre également notre volonté de nous ancrer durablement dans le Grand Lyon. »