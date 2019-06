Déclin des revenus d'auteurs : l’Angleterre appelée à agir immédiatement

Dr. shordzi — CC BY-SA 2.0









L’APWG a proposé une série de recommandations pour assurer un meilleur soutien aux auteurs, tout en améliorant l’engagement du gouvernement envers les créateurs. La protection du secteur de l’édition ainsi que l’équité sur le marché de la vente de livres sont des points cruciaux du rapport.Ce sont près de 30 auteurs et organismes du secteur qui ont contribué à l’enquête . Parmi eux, citons : l'Association of Authors’ Agents, la Society of Authors, la Writers’ Guild of Great Britain, la Publishers Association, l'Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS), l'Alliance of Independent Authors et Hachette UK.Les conclusions du rapport montrant que les écrivains gagnent désormais moins sont universelles. Elles font écho à l’enquête de l’ALCS publié l’année dernière, qui a montré que les revenus moyens des écrivains tombaient à 10.500 £ par an, soit une baisse de 15 % depuis 2013.Le rapport dit : « Presque toutes les réponses à l’enquête suggèrent une réduction des revenus des auteurs, comme en témoignent les résultats des enquêtes de l’ALCS de 2005, 2013 et 2017. »

Des difficultés aux origines multiples



De plus, les auteurs sont confrontés à d’autres obligations préoccupantes : « Les auteurs, en particulier ceux qui écrivent pour les enfants, gagnent généralement leurs revenus par des visites à l’école, les centres communautaires et les festivals littéraires. [Ils] affirment que certaines écoles commandent moins de visites en raison de contraintes budgétaires, même lorsque ces visites peuvent faire partie d’une éducation variée et interactive. »



Les complications du Brexit ont également pesé sur les conclusions de l’enquête, notamment en ce qui concerne le risque de « perturbation du régime britannique du droit d’auteur, qui repose sur un corpus important de lois européennes en vigueur ».



Ils ont également exprimé la crainte qu’une baisse des ressources ne décourage les nouveaux écrivains à se lancer dans la profession – risquant d'engendrer un manque de diversité pour le secteur.





Les poètes, en particulier, luttent pour survivre financièrement, selon le rapport. « Il a été suggéré que les auteurs de poésie trouvent qu’il est particulièrement difficile de maintenir un gagne-pain... les petits éditeurs de poésie qui encouragent les auteurs intermédiaires coupent leurs recherches de nouveaux talents, y compris Enitharmon Press qui a cessé 2017 après avoir perdu le financement de l’Arts Council England. »



Les améliorations soumises



La formation d’un Conseil des créateurs a été avancée « pour améliorer la compréhension générale de la valeur du droit d’auteur, de la propriété intellectuelle et de la façon dont les auteurs devraient être récompensés pour leur travail, ainsi que pour aborder des questions comme la diversité ».



L’APWG a mentionné la protection nécessaire du secteur de l’édition après Brexit. Le soutien aux auteurs pourrait également passer par la modification des lois en matière de fiscalité et de prestations. Enfin, elle a appelé à « l’équité sur le marché de la vente de livres » en réduisant la TVA sur les livres électroniques.



Des avis mitigés