Déconfinement : 85 % des Français envisagent d'acheter un livre

Free-Photos CC 0



Les secteurs des industries créatives, des médias, mais également du sport, du tourisme et des loisirs sont concernés par l’étude (à retrouver en fin d’article). Sollicités à la veille du déconfinement, les Français indiquent que le cinéma est ce qui leur aurait le plus manqué (61 %) suivi du spectacle vivant (52 %) et des parcs de loisirs (47 %).Au cours du confinement, avait appris ActuaLitté, les Français ont lu 2,5 livres en moyenne . Or, au cours des 12 prochains mois, l’intention d’achat se porte majoritairement vers les livres : 85 % des répondants ont l’intention d’en faire l’acquisition, que ce soit en format papier ou numérique.Il s’agit là d’un ouvrage dans l’année, contre 44 % qui achèteront un livre au moins une fois par mois. Cependant, 88 % privilégieront l’imprimé.Notons que selon l’étude, 58 % des répondants achetaient au moins un livre par mois, contre 98 % un par an.Étude réalisée du 8 au 11 mai, sur 4107 personnes de 18 ans et plus, par internet.