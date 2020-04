Déconfinement : rouvrir les bibliothèques le 11 mai “n'est pas souhaitable”

La bibliothèque Fourche

(photo d'illustration, Réseau des médiathèques de Clamart, CC BY 2.0)

Dans le compte-rendu de la réunion du 21 avril dernier, qui a réuni le ministère de la Culture, des conseillers du service Livre et Lecture et des représentants d'associations de personnels des bibliothèques, et qu'ActuaLitté a pu consulter, on peut lire, dès la phase 1 du déconfinement, que « [l]a réouverture au public n’apparait pas souhaitable ». Il faudra donc vraisemblablement rallonger les prêts, et les lecteurs prendront leur mal en patience...Les associations professionnelles de bibliothécaires ont insisté sur les difficultés à s'assurer du respect des règles sanitaires et des bonnes pratiques, alors que le confinement a vu l'apparition de services de portage à domicile ou de retrait des réservations, parfois sous la pression des élus. Aussi, l'accueil du public semble trop risqué pour les personnels.Toutefois, les professionnels proposent la reprise d'un certain nombre de services, comme « [l]a mise en place de services de retrait ou de portage de documents, préalablement réservés par les usagers », sous réserve de points de vigilance et sous certaines conditions, sans accueil du public dans les locaux et de manière synchronisée avec d'autres services, comme le portage des repas aux personnes fragiles. Le retour des documents sera possible, mais un protocole strict de décontamination devra être mis en œuvre.Les associations professionnelles souhaitent par ailleurs un retour du personnel dans les locaux limité aux activités nécessaires uniquement, avec une protection des personnels fragiles et la mise à disposition d'équipements de protection.La phase 2 évoquée lors de la réunion pourrait voir les usagers de retour dans les établissements : l'hypothèse du mois de juillet est alors lancée. Les associations proposent alors un mode « dégradé », avec des aménagements assez lourds. Réduction des horaires, manipulation des collections réservée aux personnels, maintien des documents rendus en quarantaine...Viendrait ensuite une phase 3, qui relève pour l'instant d'une projection quasi futuriste, étant donné le manque d'informations sur l'évolution de la pandémie et l'occurrence d'une possible seconde vague de contaminations. Peut-être à partir de la rentrée de septembre, donc, « [r]eprendraient, en plus de l’accueil des usagers dans les espaces, les animations culturelles et ateliers, les accueils de groupes et le travail avec les scolaires ».