Déconfinement : une mise à jour des recommandations pour les bibliothèques

Photographie : Bibliothèque de Pierrefonds, Lëa-Kim Châteauneuf, CC BY-SA 2.0

Après le discours du président de la République, ce dimanche 14 juin, l'ADBGV, Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, l'ABF, Association des bibliothécaires de France, l'ABD, Association des bibliothécaires départementaux, l'Acim, Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale et Bibliopat, association consacrée au patrimoine en bibliothèque, proposent une mise à jour des recommandations données pour le déconfinement des établissements Si la quasi-totalité du territoire passe en « zone verte », comme l'a souligné Emmanuel Macron dans son discours, l'application des gestes barrières et le respect de la distanciation sociale restent de mise, dans un contexte qui demeure celui de la crise sanitaire.En quatre points, l'infographie ci-dessous rappelle donc quelques impératifs, pour que les professionnels puissent organiser au mieux le retour du public tout en garantissant la sécurité de tous.