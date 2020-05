Déconfiner les bibliothèques en 4 étapes

INFOGRAPHIE – Malgré la décision prise par Matignon, les professionnels des bibliothèques continuent massivement de s’opposer à la réouverture des établissements de prêts le 11 mai prochain, préférant opter pour des réouvertures progressives des services. À l’approche de la date butoir, cinq associations de professionnelles des bibliothèques ont proposé un plan de déconfinement des locaux par étapes.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, l’a encore rappelé : « Le 11 mai sera l’occasion de la reprise de notre vie sociale dans le respect d’un certain nombre de règles. Pourront rouvrir les lieux culturels de proximité, bibliothèques, médiathèques, musées, dont la fréquentation n’entraine pas de mouvements importants de population. Les préfets en arrêteront la liste et des systèmes de régulation pourront être mis en place. »Pour rappel, l’Association des bibliothécaires de France, l’Association des bibliothécaires départementaux, l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, Bibliopat et l’Association nationale des conseillers livre et lecture avaient déjà diffusé — en concertation avec le ministère de la Culture — leurs premières recommandations Dans ce communiqué, les organisations déconseillaient une réouverture des locaux des bibliothèques aux publics dès le 11 mai, mais proposaient un redéploiement progressif de leurs services. Elles avaient également évoqué un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale échelonné, en fonction des territoires.Le projet s’est depuis étoffé et les associations professionnelles viennent de proposer un schéma progressif de reprise des activités des bibliothèques. Il s’agit d’un calendrier en paliers successifs sans indication de date. Les associations ont précisé que la date variait selon les lieux et qu’elle était donc à définir localement.Voici les différentes étapes :– Préparation de la réouverture des locaux au public et amplification des services à distance ;– Réouverture partielle des locaux aux publics ;– Réouverture complète de l’établissement et reprise des activités de groupes (+ de 10 personnes) et animation culturelle ;– Reprise de tous les services au public, même en espace exigu.Une infographie plus précise a également été diffusée :