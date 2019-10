Découvrez Cariño, une librairie-café et épicerie latino-américaine

Photo d'illustration - via Photo d'illustration - via Facebook









Installée au 21 rue du Chalet dans le 10e arrondissement de Paris, cette librairie généraliste bilingue français-espagnol a été pensée à la fois pour les familles du quartier et les hispanophones de la capitale. Son offre généraliste est couplée à un rayon librairie spécialisé avec les principaux auteurs traduits en français accompagné d'une sélection d'auteurs émergents ou moins connus publiés directement en espagnol.Chaleureux, Cariño est un commerce culturel mais aussi un espace de vie et de rencontres créatives et transatlantiques grâce à un réseau d’écrivains, artistes, et intellectuels français et latino-Américains. Multimodal, connecté et interactif, il a pour ambition de mobiliser des ressources à partager : lectures, débats, écritures, ateliers, artisanat d’art, rencontres et combats progressistes et écologistes.Par exemple, l’établissement a reçu les poétesses argentines Roxana Paez et Ioana Catsigyanis pour un atelier avec un groupe d’enfants de l’Ecole Argentine de Paris à l’occasion de la 11e édition du festival Poesía en la Escuela.« Le “Cariño” c’est un sentiment, une façon d’être caractéristique de la relation entre les êtres qui sont chers les uns aux autres et teinté d’affection, d’amitié et de chaleur » précise Melisa Chali-Guerrien, la fondatrice.Née en Argentine il y a 44 ans, cette graphiste de formation avait cofondé il y a 10 ans l’Ecole Argentine à Paris, une école complémentaire pour les enfants de double culture française et latino-américaine, et a présidé l’association musicale Vivaldi pendant 3 ans.Elle a également travaillé comme médiatrice culturelle et conférencière pour le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et au Salon du livre de Paris, ainsi qu’à la Maison de Métallos, établissement culturel de la Ville de Paris. Elle occupait alors, depuis deux ans, le poste de Chargée de prospection artistique et culturelle.Elle a suivi la formation de l’Institut National de Formation des Libraires et travaillé chez Tchann Librairies (Paris 6e) et à L’Humeur Vagabonde Jeunesse (17e) avant de se lancer dans le projet Cariño. Une ambition qui a été rendue possible notamment grâce à un financement participatif ouvert sur la plateforme Ulule L’inauguration se tiendra le samedi 5 octobre 2019 à 15 h 30 au 21 rue du Chalet dans le 10e arrondissement de paris. Seront présents Alexandra Cordebard, Maire du 10e arrondissement et Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire de Paris, en charge de la vie nocturne et de la diversité de l’économie culturelle.