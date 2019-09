. Découvrez cette librairie chinoise : calme, zen et sérénité

(CC nacasa & partners)



(CC nacasa & partners)



< > CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners CC nacasa & partners

On commence à connaître les talents de la Chine en termes d’architecture de librairies insolites ainsi que les œuvres de la talentueuse Tomoko Ikegai. Cette fois-ci, pas de délicieux lustres aux allures de feuilles de papier flottant dans les airs, mais un espace épuré de 2475 m2 — où règne l’esprit calme digne du bouddhisme zen.Un lieu chaleureux, au style presque minéral, organique. Tomoko Ikegai a en effet choisi des matériaux naturels comme le pisé pour les murs, un mode de construction en terre crue. En contraste avec l’agitation permanente du quartier d’affaires et du centre commercial, cette librairie est un véritable hors du temps, où chaque visiteur est invité à se reconnecter avec la nature.« Beaucoup de librairies ont été récemment ouvertes en Chine. Elles sont attrayantes et ont une bonne surface », affirme IKG Inc., une agence d’architecture reconnue dans l’archipel. « Cependant, nous avons estimé que, surtout dans cette ville proactive, il était important de valoriser l’originalité et l’individualité de la Chine. »« Au cours des trente dernières années, la population de shenzhen a explosé, passant de 300.000 à 14 millions de personnes », explique Tomoko Ikegai. « C’est très rare que les villes chinoises soient habitées par 65 % de jeunes entre 20 et 30 ans, il faut vraiment puiser dans cette nouvelle énergie ». Les librairies en Chine se montrent donc plus attractives . Celle-ci comprend par exemple un espace de rassemblement pour accueillir toutes sortes d’événements.Via Design Boom