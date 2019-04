Découvrez cette nouvelle biblio-bike, écolo et en forme de coccinelle

crédit : Luo Yujie Studio

Les initiatives ne manquent pas pour rendre la littérature plus accessible. Après les bibliobus, et encore mieux les bibliobus électriques et écologiques en Suède, mais aussi les book bots , et la Bibliambule , voici un nouveau concept, celui de la bibliobike. Et si nombreux sont ceux qui s’y sont déjà essayés, la bibliothèque ambulante du studio d’architecture Luo Yujie fait partie des plus originales.En effet, cette bibliomobile est faite à partir de bicyclettes recyclées, ainsi que d’autres déchets industriels urbains comme des tôles de ferraille de voitures. Et encore plus insolite, vous l’aurez bien évidemment remarqué, elle ressemble à la petite bête à Bon Dieu. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir… Coccinelle, au revoir !On vous l’avait bien dit, rien à voir avec une bibliobike lambda. La coque extérieure s’ouvre, comme de vraies ailes de coccinelle, pour laisser place à 3 petites étagères qui regorgent bien évidemment de livres jeunesse. Un engin très pratique puisque les enfants peuvent également s’asseoir à l'intérieur de cet insecte de métal pour feuilleter leur ouvrage.Ergonomie, praticité, tout a été pensé pour créer un véritable espace pour les enfants. Et en plus d’encourager la lecture des petits, cette bibliothèque mobile sensibilise les plus grands aux problématiques écologiques.Les ouvrages mis à disposition sont uniquement des dons de particuliers de livres qu’ils ne lisaient plus. « Les livres inutilisés de tous peuvent être partagés », précise le studio d’architecture Luo Yujie sur son site web . « Nous devons garder espoir, transformer les déchets en trésor, prendre soin de la ville et prendre soin de la terre. »