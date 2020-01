Découvrez l'incroyable histoire de “la plus grande découverte littéraire du siècle”

Les greniers regorgent souvent de nombreux trésors, et celui de la maison de Barbara Testa située à Hollywood (Californie) n'a visiblement pas dérogé à la règle. Dans les années 90, cette bibliothécaire fouille ses combles pour trouver des pièces qu'elle pourrait revendre, c'est alors qu'elle tombe nez à nez avec la moitié du manuscrit des Aventures de Huckleberry Finn, le célèbre roman picaresque de Mark Twain.





Illustration : David Schwarzenberg, pixabay license





Barbara Testa a retrouvé cet original dans l'un des coffres qui appartenait à son grand-père, James Fraser Gluck. Conservateur à la bibliothèque publique de Buffalo située dans l'État de New York, il était aussi un grand collectionneur.



Au fil des années, il avait réussi à rassembler un certain nombre de manuscrits appartenant aux plus grands noms des lettres américaines du XIXe siècle tels que Walt Whitman, Henry James et Louisa May Alcott ainsi que des extraits de Poe, Keats, Shelley et Dickens. À cela s'ajoutent de nombreux autographes et des lettres de certains auteurs.



James Fraser Gluck avait surtout développé une correspondance avec Samuel L. Clemens, plus connu sous le nom de Mark Twain. Ce dernier lui avait même envoyé un manuscrit pour Adventures of Huckleberry Finn, roman qui avait ébranlé le monde littéraire un an plus tôt lors de sa publication à Londres en 1884 aux Éditions Chatto et Windus.



Il s'agissait plus précisément de la seconde moitié du roman. En effet, l'auteur américain avait égaré les premières 665 pages manuscrites. Il les retrouva en 1897 et décida de le lui envoyer. Cette même année fut marquée par le décès de James Fraser Gluck, qui avait donc fait don de toute sa collection à la bibliothèque publique de Buffalo, soit près de 500 documents.



Seule manquait à l'appel cette fameuse première moitié de manuscrit, que Barbara Testa découvrit dans son grenier presque un siècle après. Quand elle est tombée sur le manuscrit, avec la signature de l'auteur américain, la bibliothécaire a tout de suite compris que ce qu'elle avait entre les mains valait de l'or. En revanche, elle n'avait pas conscience que les spécialistes et collectionneurs essayaient de mettre la main dessus depuis des décennies.



1,5 million de dollars pour la moitié d'un manuscrit



La découverte a, elle, très vite été relayée. Un expert a même déclaré au Los Angeles Times qu'il s'agissait de « la plus grande découverte littéraire du siècle ». Pour d'autres, la trouvaille était comparable à la découverte d'un manuscrit du King Lear ou de Hamlet pour les Britanniques.



Barbara Testa a ensuite apporté le document à la maison Sotheby's pour procéder à son authentification – en vue de le proposer aux enchères. Quand le trésor a été estimé à 1,5 million de $, la bibliothèque publique de Buffalo a intenté un procès pour empêcher la femme de le vendre, arguant qu'il faisait partie de la collection que James Fraser Gluck lui avait donnée.



Mais plutôt que de batailler devant la justice, les deux parties ont trouvé un arrangement. Contre environ 1 million de $, la moitié du manuscrit a pu rejoindre les étagères de la bibliothèque. Cela a notamment permis aux chercheurs de voir par quelles modifications et difficultés Mark Twain était passé.



« Ce fut une découverte extrêmement précieuse et les membres de la famille Testa ont vraiment fait ce qu'il fallait », avait déclaré Bob Hirst, spécialiste de l'écrivain. « Le manuscrit aurait pu être vendu page à page au marché noir. »

via The Sydney Morning Herald