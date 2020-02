Découvrez les bibliothèques à la pointe de l'innovation, dans le monde entier

Le 27 février 2020, le magazine américain Newsweek a publié un classement des bibliothèques les plus innovantes du monde. Des établissements au design impressionnant et à l’architecture originale, en passant par des bibliothèques itinérantes singulières, le catalogue met en lumière neuf édifices.

Beach library, Albena (Bulgarie) via Facebook

1. Bibliothèque municipale de Kansas City, Missouri (États-Unis)



En tête du classement, on retrouve la Public Library de Kansas City. L’établissement est devenu célèbre grâce à son originalité architecturale. Sur la façade, une fresque murale représente une étagère de bibliothèque avec des ouvrages géants de plus de 7 mètres de haut.



Pour le choix des titres, la municipalité avait fait participer ces habitants lors d’un vote et les livres les plus récurrents ont gagné le fait d’être exposés. Parmi lesquels Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, entre autres.





Tim Samoff, CC BY-ND 2.0





2. La bibliothèque Vasconcelos, Mexico (Mexique)



La bibliothèque Vasconcelos, qui porte le nom de l’écrivain et penseur mexicain, est une importante bibliothèque publique de la ville de Mexico. Avec ces 7 étages de livres suspendus et des rangées d’ouvrages interminables, l’établissement s’apparenterait plus à un labyrinthe ou un immense lieu de stockage.



Entouré d’un grand jardin, ce lieu a également été conçu tout en transparence et en ouverture. Le design intérieur est marqué par des matériaux plus industriels comme l’acier de la structure apparente, le verre ou encore le béton.



Autre élément, dans le hall de l’établissement, flotte la gigantesque sculpture « Mátrix Móvil » de l’artiste mexicain Gabriel Orozco. Cette dernière représente la structure osseuse d’une baleine grise de plus de onze mètres de long.





Nan Palmero CC BY 2.0





3. Bibliothèque municipale de Stuttgart (Allemagne)



Ouverte en 2011, la Bibliothèque municipale de Stuttgart ferme la marche du top 3 de ce classement. Cet établissement a été conçu sur neuf étages par la société Yi Architects. Elle se caractérise par son design épuré et élégant.



Baignée de lumière, cette bibliothèque propose aux clients des emprunts de livres, évidemment, mais aussi d'œuvres d'art.



O Palsson, CC BY 2.0





4. Bibliothèque Sandro Penna, Perugia (Italie)



Construite en 2004, cette bibliothèque se distingue par une architecture extérieure très futuriste. En contraste avec les bâtiments historiques et l’architecture plutôt classique de la ville, son plateau circulaire en verre rose évoque une soucoupe volante. L’établissement, qui porte le nom d’un poète local, abrite des livres, mais aussi d'autres supports.



Stéphanie, CC BY-NC-ND 2.0

5. Beach Library, Albena (Bulgarie)



Avec cette bibliothèque, vous pourrez lire les pieds dans le sable. Situées en Bulgarie, ces 140 étagères blanches, résistantes aux intempéries, contiennent 6000 ouvrages dans plus de 15 langues différentes. Pour faciliter les emprunts des usagers, les livres sont classés par pays. Si les vacanciers peuvent les emprunter gratuitement, la seule suggestion est de les retourner avant que la bibliothèque ne ferme.



6. The Camel Library Service, Province nord‑orientale (Kenya)



Afin de lutter contre les faibles taux d’alphabétisation dans le désert du Kenya, le gouvernement a créé une bibliothèque itinérante très originale. Il s’agit en effet de neuf chameaux, apportant des livres dans les villages.



Le service est assuré quatre jours par semaine. Pour le moment, le catalogue de la bibliothèque est composé essentiellement de livres jeunesse. Avec plus de moyens, l’état espère pouvoir augmenter les trajets et les titres proposés.

7. Bibliothèque municipale de Bishan, Singapour



Construite en 2006 par Look Boon Gee, cette bibliothèque est souvent comparée à une cabane 2.0. Son architecture est marquée par un élément essentiel : le verre, décliné en plusieurs coloris. Certains espaces ont été bâtis en marge de l’édifice principal, afin de délimiter ces coins dédiés à la lecture. La bibliothèque comprend 250 000 ouvrages répartis sur quatre étages, un sous-sol, ainsi qu’un café.





Kirk Siang, CC BY-NC-ND 2.0





8. Bibliothèque de l’Université Seikei, Tokyo (Japon)



Si les bibliothèques sont souvent connues pour être des endroits calmes, cet établissement encourage au contraire la conversation. Pour cela, Shigeru Ban, dont le travail a déjà été récompensé par le prix Pritzker, a créé des capsules insonorisées et indépendantes de l’espace initial.



Cette architecture, aussi design que pratique, permet de façon très ingénieuse de séparer les étudiants qui ont besoin de communiquer pour des travaux de groupe, de ceux qui veulent rester au calme. Réalisées en verre, ces bulles permettent également d’avoir un accès sur l’environnement extérieur.

9. Bibliothèque de l’Université Macquarie, Sydney (Australie)



Si l’opéra est un monument architectural incontournable de la ville de Sydney, d’autres établissements présentent une construction originale. Par exemple, cette bibliothèque de l’Université Macquarie, qui vient clore le classement.



Cette bibliothèque de 7 000 m² sur 7 étages a entièrement été fabriquée à partir de matériaux recyclés. Sur le toit, des panneaux solaires ont également été installés.