Découvrez les livres qu'a lus Jane Austen, dans une bibliothèque virtuelle

Une riche collection



Timothy Krause, CC BY 2.0

Timothy Krause, CC BY 2.0

Jane Austen s’est rendue dans le domaine de Godmersham Park à six reprises entre 1798 à 1813, mais n'y aura séjouré que dix mois au total. Elle décrit dans plusieurs lettres à sa sœur, Cassandra, l’impressionnante bibliothèque de son frère qui aurait « hérité d’une collection d’environ 1200 livres ».Elle écrit notamment : « Nous vivons dans la bibliothèque, sauf aux heures de repas, et nous avons un feu tous les soirs. » En d’autres occasions, elle se réjouit d’être « seule dans la bibliothèque, seule maîtresse à bord » — dans une pièce qui comprenait « cinq tables, huit et vingt chaises et deux feux pour moi seule ».Godmersham Park a survécu, mais pas la bibliothèque. C’est pourquoi la Chawton House et le Burney Centre de l’Université McGill à Montréal ont collaboré pour recréer numériquement cette dernière.Elle est basée sur un catalogage établi en 1818 – année du décès de Jane – qui répertoriait alors tous les livres de la collection et leur emplacement exact sur les étagères. C’est l’artiste Jessica Irene Joyce qui s’est occupé du graphisme. À travers la correspondance entretenue avec sa famille, les chercheurs ont pu déterminer une partie des livres que Jane avait lus chez son frère.Pour récréer une bibliothèque visuellement proche de l’originale, les chercheurs se sont appuyés sur des descriptions partielles – plans et photographies d’autres pièces de Godmersham Park. L'ensemble fut complété par des recherches portant sur l’architecture et les bibliothèques de maisons de campagne de l'époque et l’histoire de la famille Knight. Reading with Austen permet d’ « explorer la bibliothèque comme Jane Austen l’a peut-être vue, parcourir des photographies et des informations bibliographiques d’éditions qu’elle a pu manipuler ». Les utilisateurs peuvent survoler les étagères et cliquer sur un titre pour avoir des données bibliographiques, des photos, des ex-libris, ou encore le lieu où l’original est conservé.La bibliothèque de Godmersham Park était composée de titres classiques de la littérature anglaise, française, grecque et romaine antique, ainsi que des livres en italien, espagnol et allemand. Écrits biographiques, historiques, géographiques, théologiques et touristiques, ainsi que des livres sur l’architecture et la peinture, la science et la médecine, l’agriculture, l’équitation, le jardinage, les paysages et les loisirs... le moins que l'on puisse dire est qu'elle faisait preuve d'éclectisme.Les ouvrages de référence comprenaient des séries de périodiques, des dictionnaires, des atlas et des archives parlementaires. Depuis, une partie de la grande collection d'Edward Austen Knight a été dispersée.