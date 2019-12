Découvrez les plus belles bibliothèques du monde en 2019

Crédit : Thai Thach, Viet Dung An

La Bibliothèque Centrale de Calgary : un navire de verre

L'année 2019 a été l'occasion pour la Bibliothèque Centrale de Calgary au Canada de changer complètement d'apparence. Le projet, conçu par la célèbre firme norvégienne Snøhetta en collaboration avec les canadiens DIALOG, avait pour but de résorber les fractures architecturales des différents quartiers.



L'établissement est un véritable symbole de modernité. Lumineuse voire transparente, la bibliothèque ressemble à un paquebot de verre. Elaborée sur quatre étages, en plus d'une mezzanine, elle bénéficie d'un grand espace pour abriter une vaste collection de livres. En effet, la bibliothèque s’étend désormais sur 22 000 mètres carrés avec 7 000 mètres de rayonnages et 450 000 ouvrages.



Le site s'affirme davantage comme un complexe en proposant des programmes de résidence, des espaces de lecture et d'étude, plus de 30 salles de réunion, et même un studio de production pour les podcasters et les YouTubers. Il propose aussi une cafétéria et une salle de spectacles de 350 places.







Une bibliothèque green au Vietnam



En plus des collections, le site propose un véritable microcosme comprenant un jardin, un étang à poissons et un poulailler. À la fois ferme urbaine et terrain de jeu, cette bibliothèque vise à sensibiliser les enfants aux nouvelles techniques de culture. La bibliothèque VAC située à Hanoi, au Vietnam est un projet qui a été porté par Farming Architects , une société d'architecture spécialisée dans le respect de l'environnement. Par VAC il faut comprendre l'abréviation des mots vietnamiens Vườn (jardin), Ao (étang), Chuồng (cage), soit, un système de production comprenant trois composantes : l'horticulture, l'aquaculture et l'élevage.Souvent expérimenté en milieu rural, Farming Architects a réussi à introduire un système VAC en ville. Plus impressionnant encore, ils l'ont intégré à une bibliothèque. Elle est composée d'une structure en bois, en plein air, où quelques livres y sont rangés. Les enfants, eux, sont invités à y grimper pour bouquiner.En plus des collections, le site propose un véritable microcosme comprenant un jardin, un étang à poissons et un poulailler. À la fois ferme urbaine et terrain de jeu, cette bibliothèque vise à sensibiliser les enfants aux nouvelles techniques de culture.



Par exemple, l'aquaponie, un mini éco-système naturel qui est rendu possible par la symbiose entre les végétaux, les poissons et les bactéries. En effet, les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre du système. Par exemple, les déchets des carpes koï et des poules sont utilisés comme engrais pour aider les légumes à pousser.



Cette bibliothèque VAC utilise efficacement toute l’énergie disponible provenant des différentes ressources ainsi que le maximum des déchets recyclés. Le toit est également muni de panneaux solaires.



Robots, liseuses : le bibliothèque futuriste d'Helsinki en Finlande

Mêlant structures de verre et d'acier et façade en bois, la Bibliothèque Centrale Oodi de la ville d'Helsinki est remarquable. Conçu par ALA Architects, le site se compose de trois étages. Et pour que les usagers trouvent plus facilement les services dont ils ont besoin, chaque étage dispose de fonctions propres.

Le premier est un véritable lieu de rencontre qui propose un cinéma, une salle d'exposition, un café mais aussi un restaurant. Le second, lui, est dédié au travail et aux loisirs créatifs. Enfin, le dernier étage constitue une bibliothèque traditionnelle. Elle comporte 100 000 ouvrages.

Appelé le paradis du livre, ce dernier étage se compose de lieux de détente, de plusieurs oasis de lecture et de nombreux cafés. Un grand balcon permet également d'admirer la vue qu'offre la capitale finlandaise.

La bibliothèque s'est également équipée de robots, semblables à des chariots, qui permettent le déplacement des livres. C'est la première fois qu'une telle technologie de conduite autonome est utilisée dans une bibliothèque publique.

