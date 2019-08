Découvrir les chefs-d'oeuvres du patrimoine érotique

L’ouvrage de Claire Maignon nous conduit aussi bien devant les cimaises des musées que dans les monuments, remarquables ou insolites, de nos villes et villages. Il nous encourage à pénétrer dans les grottes, à visiter des sites sauvages, à pousser les portes des églises ou des cabarets à la recherche d’images et de souvenirs attachés à l’imaginaire du sexe.L’auteure propose ainsi d’ouvrir une réflexion sur l’évolution du désir et des sexualités au fil des siècles, tout en offrant au lecteur le plaisir des yeux et des sens.Historienne de l’art, maître de conférences à l’université de Rouen, Claire Maignon dirige la rédaction de la revue Sculptures, études sur la sculpture des XIX-XXe siècles (éd. PURH). Ses travaux ont principalement concerné l’étude des arts dans la Grande Guerre (notamment Le Musée invisible. Le Louvre et la Grande Guerre 1914-1921, éd. Louvre/PURH).Elle collabore régulièrement avec la rédaction de Beaux Arts Éditions. Elle est l’auteure d’un ouvrage récent consacré aux Scandales érotiques de l’art (Beaux Arts Éditions, 2016).[à paraître 18/09] Claire Maingon – Les chefs-d’œuvre du patrimoine érotique — Beaux Arts Editions — 9791020405340 – 32 €