Découvrir un pays par les femmes qui l'ont fait : suivez La guide de voyage

(photo d'illustration, Nicolas Sjt, CC BY-NC-SA 2.0)

Le précédent livre de La guide de voyage

L'association La guide de voyage récidive : déjà à l'origine d'un ouvrage sur la ville de Paris, pensé comme une visite féministe de la capitale, elle propose à présent de précommander un livre sur les États-Unis, autour du même principe. Autrement dit, un guide de voyage, qui met en valeur « dans chacun des lieux, les femmes qui font l’histoire, la culture et le patrimoine de ce pays ».Pour le voyage au pays de Dame Liberté, « les voyageuses et voyageurs pourront (re)découvrir les États-Unis sur les pas d’Harriet Tubman, d’Eleanor Roosevelt ou encore de Joan Baez, arpenter les musées en conjuguant l’art au féminin, en apprendre plus sur la contribution des femmes à la Révolution, découvrir les combats féministes d'hier et d'aujourd'hui, et tant d’autres choses encore ! »Un guide qui tombe malheureusement ou heureusement à pic, alors que les combats féministes sont forcés de redoubler d'intensité et de virulence depuis l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, jamais avare en remarques ou comportements sexistes.Pour revenir au guide, celui-ci proposera des bonnes adresses, des repères historiques, des lieux à visiter et des informations diverses. Intégralement en couleurs, il compte 500 pages environ, histoire de couvrir toute l'immensité du territoire.Le guide peut être précommandé sur Ulule pour 23 €