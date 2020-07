Définitivement, ces architectes ont une passion folle pour les bibliothèques

Qu’il prenne place dans une ancienne base militaire américaine, à Hubland (Allemagne), voici que le sens du détail et de l’histoire des lieux rejaillit. Le tout pour aboutir « à quelque chose de vrai », explique aatvos. Le travail de Julia Bergmann sur l’assemblage entre le passé et le présent devient splendide.Il en va de même à Grünerløkka, qui possède la plus ancienne bibliothèque d’Oslo. Inspiré des bibliothèques de Carnegie, cet aménagement d’un immeuble monumental vise « à repenser la tradition ». Un lieu devenu lounge, vintage, mais également modernisé et plurifonctionnel, tout pour inciter la communauté à pleinement profiter de ce troisième lieu.Que penser alors du DOK Center, à Delft (Pays-Bas) ? Il réunit une école d’art, une autre de musique et une bibliothèque. Toutes trois contraintes par des problématiques budgétaires, elles fusionnent : « La seule voie de sortie était à l’intérieur », indique aatvos. Tout réinventer, se réinventer soi-même, pour sortir d’une zone de confort trop facile. Se dessine alors un gigantesque open space, propice aux études autant qu’à l’échange.Et quand on parle de communauté et d’inclusion, aatvos répond présent tout aussi bien. La bibliothèque Theek 5, à OOsterhout (Pays-Bas), avait lancé un défi à toute l’Europe : parvenir à imaginer un lieu 100 % consacré au public, surtout celui qui ne peut pas s’offrir un café à 4,5 € dans un environnement chaleureux. Bluffant.La bibliothèque de Deichmanske, la plus importante et la plus vieille de Norvège a fait appel au cabinet pour l’une de ses 24 succursales. Jeux, réunions, tout devient possible par une récupération intelligente de l’espace — associée à une réflexion sur la manière dont les livres sont entreposés. Épuré avec une note vintage, le nouvel établissement donne envie…Toutes ses réalisations sont présentées à cette adresse illustration principale : Stovner Library, à découvrir en vidéo ci-dessous