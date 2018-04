Délires de Livres 2018 : “Trouver les idées les plus délirantes possibles”

Ça vous dit de faire du « déambulivre » ? C'est l'activité proposée par l'association Les Am'arts qui organise la 8e édition de l'exposition de livres objets et livres d'artistes, Délires de livres. Du 13 avril au 20 mai prochain, à l'Écu de France (Viroflay, Yvelines), il sera possible de faire une « balade touristique livresque » sur le thème « La rue est à vous ».





« Le visiteur est invité à se promener entre les livres » raconte Chantal Leibenguth, présidente de l’association Am’Arts, organisatrice de l’événement. Le public pourra être attiré par des livres présentés au sol ou en suspension, par la taille de certains, qui peuvent aller de 3 cm à 3 m, ou encore par la grande diversité des matériaux utilisés comme le verre, le cuivre, le métal, et enfin par des œuvres plus inattendues n’ayant pas du tout la forme de livres.





L’idée de cette exposition poursuit Chantal Leibenguth est de donner à voir une autre image du livre que l’on range dans nos bibliothèques. « Nous proposons à la centaine d’artistes de trouver des idées les plus délirantes possibles ».



Ainsi de l'artiste peintre Sun Hee Lee qui a réalisé un tricot de 3 m de long à partir de feuilles de journaux ou encore Danielle Burgart, artiste peintre qui a voulu explorer l’écriture en proposant l’œuvre « Cités secondes » : quatre feuillets avec des textes courts sur calque comme en incrustation sur des illustrations, pour créer une fusion entre l’image et le texte et donner aux visiteurs à imaginer une autre réalité des villes.



Les visiteurs pourront feuilleter certaines œuvres à l’aide de gants. Avec ce foisonnement créatif, l’exposition pourra ouvrir à l’art ceux qui n’en sont pas familiers et en désacralisant le livre, être une porte d’entrée, pour d’autres, à la lecture.



Programme

Le 5 mai : atelier Kirigami animé par Estelle Cabannes.

Informations et inscription: culture@ville-viroflay.fr



Le 20 mai : conférence sur le thème « La lecture active » par Inge Bruggeman.

Informations et réservation : am-arts@wanadoo.fr

Participants de l’Édition 2018



Aird Bélanger Jocelyne (Canada), André Annie, Balde Aaïssatou Angela, Baumel Hélène, Baumann Anne– Sophie, Baumgartner Muriel, Bernard Aïdée, Berthet Danielle, Blanche Florane, Bossenbroek-Bouchard Anne (Pays–Bas), Boulloud Klasien, Bouquerel Monique, Bourdon Myriam, Bourven Marie-Christine, Boutin Anne, Briand Alain, Bruggemann Inge (Etats-Unis), Bucourt Laurence, Burgart Danielle, Cabannes Estelle, Caillout Françoise, CatouSculpteuse , Cavrois Patricia, Chaillou-Benamer Annick, Champenois Jocelyne, Coco Téxèdre, Crossonneau Patrick, Dadolle Michèle, Cumer Eleonora (Italie), Anne d’Autruche, Dblj, De Larminat Isaure,Decellas Catherine, Delaire Laurent, Déry Hélène, Descamps Dominique (Belgique), Desrues Chantal, Dubost Garin Jacqueline, Dumont Colette, Dumont Joelle, Evrard Sün, Faivre Isabelle, Faravel Marie-Jeanne, Fenaroli Flavia, Ferreira Ghislaine, Fontan MarieNoelle, Garros Claire, Gosselin Monique (Canada), Grévy Laurent, Herbin Marie-Thérèse, Hue Régine, Ise, Kaminara Hara (Grèce), Lacroix Pascale, Landrieu Flore–Anne (Belgique), Le Jannou Sylvie, Le Leu Hennequin Françoise, Le Lous Delpech Frédérique, Lécrivain Sylvain, Lee Sun-Hee, Levé Nadine, Leverger Nathalie, Liegeois Catherine, Looka Eni, Mariette, Marzin Serge, Mazeyrac Annie, Mudde Marjon, Montceau Laurence, Morand Bail Bénédicte, Ottman Colette, Péan le Roux Danielle, Pelletier Denise (Canada), Penin Carole, Pezet Christine, Pinson-Ynden Florence, Pisasale Claudine, Plunian René, Pot Marie- Dominique, Pujol Maria (Espagne), Riesenmey Michèle, Rectem Ghislaine, Rémy Martine, Renaudin Marie, Reydet Colette, Rosenberg Isabelle, Roy Laurent, Santamouris Christos (Grèce), Schmollgruber Suzanne (Suisse), Searle Patrick, Segawa Go (Japon), Sillard Brigitte, Suor Phet Cheng, Tachikawa Motoko (Japon),Tamara Lise, Tassel Anne Marie, Touvron Brigitte, Trebbi Jean-Charles, Tripoteaud Laurent et Edwige, Turpin Dominique, Urbany Michèle, Ursin Catherine et Pascale, Vandenwouwer Françoise (Belgique), Verbica Jacqueline, Verdini Christine, Nadine Vergues ,Vernier Marc, Vézina Lise (Canada) ,Vincze Eva, Vitry Mireille, Wagner Michèle.



Entrée Libre.

Ouvert tous les jours de 14h à 19h (fermé le 1er mai).