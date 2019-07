Démarches participatives, nouveaux médias : l'inventivité déborde en bibliothèque

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Journée régionale de l’inventivité en bibliothèques a été conçue par un groupe de travail formé d’une quinzaine de responsables de bibliothèques territoriales de Nouvelle-Aquitaine. Les quatre premières éditions de 2015, 2016, 2017 et 2018 ont rassemblé avec succès plus de 180 bibliothécaires, professionnels et élus à Aire sur l’Adour (40), Boulazac (24), Angoulême (16) et Limoges (87).Cette nouvelle édition se déroulera au palais des Congrès et à la bibliothèque de Rochefort, dans la Corderie Royale (17).Le programme sera le suivant :Palais des Congrès, Rochefort (73 rue Toufaire)AccueilInaugurationTout au long de la matinée, illustrations en direct de Guillaume Bouzard, dessinateurPrésentation des projets inventifs 2019 :• Saint-André de Cubzac (33) : un jardin participatif• Monein (64) : une cuisine participative• Biblio.Gironde (33) : la quinzaine numérique• Loudun (86) : les cartes élèvesIntervention théâtrale de Titus : « Les dangers de la lecture"Présentation de 2 bibliothèques lauréates du Grand Prix des Bibliothèques Livres Hebdo : Saint- Valéry-en-Caux (76) et Royère-de-Vassivière (87)Déjeuner salle Colbert/La Fayette, Palais des Congrès (sur inscription)Bibliothèque de Rochefort, Corderie Royale (Passage des Amériques)• Ateliers marmites (accélérateurs de projets)• Table ronde : « Élus et bibliothécaires, acteurs de la lecture publique : quel dialogue pour une dynamique conjointe ? » (retrouver notre article : Élus et bibliothèques, apprendre à se parler Grand témoin : Olivier Caudron, inspecteur général des bibliothèquesGoûterFin de la journéeVisites guidées de l’Hermione : sur inscription, horaires à préciser (8 euros/personne, 1h30)Journée régionale de l’inventivité en bibliothèque10 septembre 2019Rochefort